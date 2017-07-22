«Град Скобаря» раскинул свои улицы в Финском парке Пскова

15:19, 22 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 22 июля, в Финском парке у Троицкого моста проходит праздничная программа «Град Скобаря». С самого утра гостей площадки ждала «Бодрая зарядка», после которой всех участников угощали чаем, сообщили Псковскому агенттсву информации в пресс-службе муниципалитета.

На главной сцене праздника в течение всего дня выступают самые именитые творческие коллективы города с концертной программой «Россия начинается здесь». Среди них «Псковский Русский народный хор», хореографический ансамбль «Лада», народный самодеятельный коллектив песни и танца «Радуга», народный самодеятельный коллектив «Сказ» имени В. Г. Румянцева.

Для детей и родителей «Псковский цирк» показал представление с клоунами, а импровизированный «Театр кукол» рассказал о новых приключениях «Колобка».

Здесь же в формате благотворительного марафона проходит традиционная акция «Покупай псковское». Гостей площадки в течение всего дня будут угощать традиционными блюдами псковской кухни. Их ждет интерактивный «Завтрак Скобаря», на обед - окрошка из продуктов псковского производства, а на ужин - жареные колбаски. Блюда «продаются» за посильный взнос на лечение псковички Дарины Репиной.

Для гостей праздника в «Граде скобаря» работают карусели, качели и площадки для «селфи»: «Я люблю Псков», интерактивная фото-площадка «Улетная Слобода» и сказочные резные фигуры.

Завершится праздничная программа фестивалем красок, запуском водных фонариков и файер-шоу из Санкт-Петербурга.