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Общество

Медали и символы Почетного гражданина вручил Иван Цецерский псковичам

22 июля в Пскове состоялось торжественное шествие в честь Дня города во главе с главой муниципалитета Иваном Цецерским. В шествии также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, депутаты Псковской городской Думы, глава администрации Пскова Игорь Калашников, почетные граждане, псковичи, делегации городов-побратимов Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По Октябрьскому проспекту города колонна прошествовала в Зеленый театр, где прошла ежегодная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова».

«Наш город отмечает свой день рождения под Божиим покровом, это видно по тёплой, солнечной погоде», - отметил Иван Цецерский и поприветствовал многочисленных гостей из городов-побратимов Пскова. «Мы благоустраиваем наш город вместе. Радостно, что у вас на лицах улыбки, это нас объединяет. В единстве – наша сила. Ура, Псков!» - обратился он к горожанам.

Из рук главы города символы Почетного гражданина Пскова получил преподаватель, художественный руководитель и дирижер сводного духового оркестра Детской музыкальной школы и Городского культурного центра Мирон Литвак. В своем ответном слове он сказал, что всю жизнь занимался пропагандой духовой музыки и поблагодарил руководство города и лично Ивана Цецерского за то, что ни одно направление культуры не было потеряно, также он выразил благодарность за оказанную ему честь и столь высокое звание.

По состоянию здоровья не смог присутствовать на церемонии ещё один Почётный гражданин Пскова, звание которому было присвоено в этом году, заслуженный врач Российской Федерации, отличник МВД, руководитель медико-санитарной части УМВД России по Псковской области Иван Дитрих. Глава Пскова высказал общее пожелание всех присутствующих о скорейшем выздоровлении нового Почётного гражданина города.

Далее прошла церемония вручения медалей «За заслуги перед Псковом», награды получили художественный руководитель хореографического ансамбля «Лада» Нина Княжецкая, предприниматели Андрей Филатов и Николай Загоруй.

Затем состоялся праздничный концерт, в начале которого выступил шведский ансамбль аккордеонистов, вызвавший восторг зрителей. Артисты поздравили псковичей с Днём города и вручили главе Пскова памятный подарок.

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