Министр архитектуры Белоруссии восхитился праздником в Пскове

18:01, 22 июля 2017, ПАИ

Министр архитектуры и строительства Белоруссии Анатолий Чёрный, который возглавляет официальную делегацию из братской Республики, отметил, что бывал в Пскове с рабочими поездками, а на празднике города удалось побывать впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Восхищаюсь, как псковичи любят свой город. Наблюдаю, как динамично он развивается. Власти города стараются и сохранить историческую красоту и ценность, и добавить что-то новое, придать городу шарм. От всей души поздравляю! Привет от Белоруссии!» - поделился впечатлениями гость.

Отметим, члены официальной делегации Республики приняли участие в праздничном шествии и церемонии награждения званиями «Почётный гражданин Пскова». Кроме этого, гости из Белоруссии посетили основные площадки праздника.