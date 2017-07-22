Почётные граждане и выдающиеся псковичи собрались на приеме главы города

18:05, 22 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 22 июля, в Городском культурном центре состоялся традиционный приём главы города, посвященный 73-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1114-летию со дня его первого упоминания в летописи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, за праздничным столом собрались почётные граждане Пскова, ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные псковичи, руководители предприятий города, представители разных профессий. Благословил трапезу Почётный гражданин города, митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил псковичей за созидательный труд на благо родного города. Особо руководитель муниципалитета остановился на успехах юных псковичей, подчеркнув, что такого количества медалистов (103 отличника), как в этом году, в городе ещё не было. По его мнению, новая школа, которая распахнёт двери 1 сентября, послужит дальнейшему развитию образования в Пскове. «В этом зале собрались люди, которые своим трудом, творчеством и службой развивают наш город. Желаю всем нам успеха, здоровья и долголетия», - отметил Иван Цецерский.

С ответным словом выступил Почётный гражданин Пскова Мирон Литвак, всю жизнь посвятивший популяризации духовой музыки. Почетный гражданин города пожелал, чтобы на улицах и площадях Пскова звучали духовые оркестры и радовали каждого горожанина своим творчеством.

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий поздравил всех псковичей с Днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что 23 июля – день радости, гордости, свободы, народного героизма. «Без этого дня, который дался кровью и страданиями тысяч людей, сегодня мы не знали бы счастливой жизни», - сказал он и поблагодарил всех тружеников, руководителей предприятий, ветеранов и горожан за вклад в развитие родного города.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников также тепло поздравил всех с памятной датой и пожелал каждому оптимизма, крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, "чтобы в каждом доме звучал детский смех, царило счастье и радость".

Почётный гражданин города Николай Мишуков в качестве подарка исполнил несколько своих произведений.

От лица Псковского территориального гарнизона псковичей с праздником поздравил заместитель командира 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии Рафик Осипян.



Музыкальным подарком для участников приема стали танцевальные и вокальные номера творческих коллективов города.