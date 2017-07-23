Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков

09:17, 23 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 июля, отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Дата освобождения города советскими войсками в 1944 году [о том, как это было, читайте в лонгриде ПАИ >>>] стала впоследствии праздноваться как День города: в этот день отмечается и очередная годовщина первого упоминания Пскова в летописи (в 2017 году — 1114-я).

Праздничные мероприятия стартовали ещё 20 июля. Сегодня с 10:00 до 13:00 по местам боевой славы, воинским памятным знакам и массовым воинским захоронениям на территории города будет курсировать «Автопоезд памяти».

На Набережной реки Великой в 10:00 откроется ремесленная ярмарка «Псков мастеровой», в рамках которой пройдут мастер-классы.

В 10:30 на реке Великой возле гребной базы ДЮСШ «Ника» пройдёт традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья».

В 11:00 в спортзале Кооперативного техникума стартует турнир по настольному теннису.

В 12:00 пройдёт торжественный молебен в посёлке Выбуты.

В то же время в сквере у гостиницы «Рижская» начнётся семейный интерактивный праздник «Антивирусная эстафета».

В 13:00 в Детском парке стартует Детский творческий марафон.

Между тем в на набережной Псковы возле Советского (Троицкого) моста с 14:00 до 18:00 пройдёт фестиваль красок.

В 14:00 состоится торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город воинской славы».

В 15:00 в Зелёном театре начнётся концертная программа с участием Заслуженного артиста России, актера театра и кино А. Цуркана «…А духом все мы сталинградцы, нам Богом велено держаться!»

В 17:00 возле дома №5 по улице Комдива Кирсанова пройдёт праздничная программа «Горжусь тобою, Псковская земля!». В рамках праздника пройдёт показ военной техники, выступят творческие коллективы и солистов, а горожане смогут попробовать солдатскую кашу.

В Центральной городской библиотеки (Конная, 6) в 18:00 состоится презентация книги писателя, издателя, директора Историко-культурного центра «Самолва» и лауреата национальной премии «Культурное наследие» В. Потресова «Псков нашего детства».

Завершится праздничная программа дня Фестивалем водных фонариков на Советской (Золотой) набережной в 20:00.