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Ночной пожар в Пскове на улице Карбышева тушили 10 человек

Поздно вечером в субботу, 22 июля, в Пскове произошёл пожар в жилом доме на улице Карбышева. Сообщение о происшествии на пульт дежурного МЧС поступило в 23:56. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном главном управлении ведомства, для ликвидации возгорания привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

В тот же день в в 18:20 поступило сообщение о возгорании в бане, расположенной в Рабочем переулке города Новоржева. Для ликвидации пожара привлекались 4 человека и 2 единицы техники.

Ещё 5 сотрудников ведомства при помощи 2 единиц техники тушили возгорание в бане в деревне Заполье Палкинского района, сообщение о котором поступило в 17:03.

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