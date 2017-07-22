Ночной пожар в Пскове на улице Карбышева тушили 10 человек

09:39, 23 июля 2017, ПАИ

Поздно вечером в субботу, 22 июля, в Пскове произошёл пожар в жилом доме на улице Карбышева. Сообщение о происшествии на пульт дежурного МЧС поступило в 23:56. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном главном управлении ведомства, для ликвидации возгорания привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

В тот же день в в 18:20 поступило сообщение о возгорании в бане, расположенной в Рабочем переулке города Новоржева. Для ликвидации пожара привлекались 4 человека и 2 единицы техники.

Ещё 5 сотрудников ведомства при помощи 2 единиц техники тушили возгорание в бане в деревне Заполье Палкинского района, сообщение о котором поступило в 17:03.