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Росгвардия: в праздничных мероприятиях в Пскове 22 июня приняли участие около 40 тысяч человек

В субботу, 22 июня, в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1114-летию со дня первого упоминания города в летописи, приняли участие около 40 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделе Росгвардии, сотрудники которой занимались обеспечением общественного порядка и безопасности горожан и гостей города.

В ведомстве отметили, что празднование прошло без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.

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  • День Пскова - 2017
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