Росгвардия: в праздничных мероприятиях в Пскове 22 июня приняли участие около 40 тысяч человек

09:54, 23 июля 2017, ПАИ

В субботу, 22 июня, в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1114-летию со дня первого упоминания города в летописи, приняли участие около 40 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделе Росгвардии, сотрудники которой занимались обеспечением общественного порядка и безопасности горожан и гостей города.

В ведомстве отметили, что празднование прошло без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.