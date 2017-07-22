На трассе Петербург-Псков в результате ДТП погибли мужчина и женщина
В субботу, 22 июня, около 16:40 на 150-м км федеральной автодороги Р-23 (М-20) Петербург - Псков - Невель в Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП: Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком Volvo.
Как сообщает Online47.ru со ссылкой на региональное управление , в результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля — мужчина и женщина — скончались на месте, а водитель грузовика получил травму средней степени тяжести.
По данному факту проводится проверка.