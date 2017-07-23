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Политика

Муниципальные чиновники Пскова проиграли молодежи в товарищеском футбольном матче

В субботу, 22 июня, в рамках праздника «Футбол — моя стихия» в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоялся товарищеский матч между сборной Псковской городской Думы и администрации города, усиленной несколькими представителями городов-партнеров, и командой молодёжи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, сборная муниципальных властей, капитаном которой стал глава Пскова Иван Цецерский, была усилена председателем и заместитель председателя Резекненской городской Думы Александром Барташевичем и Алексеем Стецом, заместитель мэра города Грозного Игорь Панасенко и заместитель председателя общества дружбы «Дружба Фройндшафт Нойс-Псков» Харальдом Бешотеном.

Матч состоял из 2 таймов по 30 минут и завершился со счётом 4:2 в пользу команды молодёжи. 

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