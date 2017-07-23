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Общество

«Праздник удался» — сенатор Вячеслав Тимченко о праздновании Дня города в Пскове

Официальный представитель Совета Федерации на праздновании Дня города в Пскове в 2017 году, заместитель председателя комитета верхней палаты российского парламента по экономической политике Вячеслав Тимченко высоко оценил уровень организации прошедших торжеств.

«Сегодня порадовала погода и хорошее настроение у всех людей. Праздник удался, замечательные мероприятия. В городе заметно благоустройство, уверен, Псков, благодаря усилиям властей, будет и дальше расцветать и становиться всё комфортнее для жизни», - расскал сенатор, слова которого приводит пресс-служба муниципалитета. Он также добавил, что приезжает в Псков регулярно и может оценить динамику развития областного центра.

Вячеслав Тимченко принял участие в праздничном шествии и церемонии награждения званиями Почётный гражданин Пскова. Кроме этого, гость из Москвы посетил основные площадки праздника.

Также отзыв о празднике пресс-службе органов местного самоуправления Пскова дал и депутат Рижской Думы, глава делегации из латвийской столицы Максим Толстой. Он отметил, что бывает в Пскове почти каждый год, и «город становится лучше и красивее, а праздник – всё популярнее». «Из Риги специально едут люди, чтобы попасть на Дни города Пскова, — добавил парламентарий. — Видно, что власти заботятся о благоустройстве: каждый год появляется свежий асфальт, что-то ремонтируется, обновляются фасады зданий».

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  • День Пскова - 2017
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