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Общество

Контракт на ремонт участка улицы Кузнецкой в Пскове выиграло ООО «Жилищный трест плюс»

ООО «Жилищный трест плюс» стало победителем аукциона по выбору подрядчика для ремонта улицы Кузнецкой на участке от Вечного огня до площади «Победы» и от площади «Победы» до ПК 13+000. Как отмечает общественная организация «Убитые дороги», «Жилищный трест плюс» подала единственную заявку на участие электронном аукционе. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, фирма зарегистрирована в декабре 2007 года, а основным видом её деятельности являются «работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

Цена контракта составит 10 млн 400 тысяч 853,00 рубля. Срок выполнения работ – до 1 июля 2018 года.

Согласно ведомости объемов работ, будет произведена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на площади 6748 м², поднятие колодцев на высоту до 10 см, замена бортового камня, устройство верхнего слоя покрытия на проезжей части улицы из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15, толщ. 5см и ремонт покрытия на тротуарах площадью 2470 м².

Гарантийный паспорт на устранение дефектов по верхнему слою покрытия составляет 4 года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

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