Полиция разыскивает проживавшего в Великих Луках Евгения Иванова

11:48, 23 июля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Евгения Викторовича Иванова, 1979 года рождения, который утратил связь с родственниками.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, этот мужчина ранее проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина и покинул место жительства в августе 2016 года. С тех его местонахождение не было установлено.

Когда его видели в последний раз, мужчина был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.