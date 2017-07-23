В Великих Луках ищут кандидатов на службу участковыми уполномоченными полиции

11:59, 23 июля 2017, ПАИ

Отделу участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Великие Луки на службу в должности участкового уполномоченного полиции требуются кандидаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МВД.

Требования к гражданам: возраст до 35 лет, образование высшее/среднее юридическое, годные по состоянию здоровья, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, отсутствие судимости.

В случае трудоустройства сотруднику полиции будет присвоено офицерское звание. Ежемесячная заработная плата участкового уполномоченного полиции не менее 33 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 40 суток, все социальные гарантии, право выхода на пенсию по выслуге 20 лет. Имеется возможность проходить лечение в медицинских учреждениях МВД России на льготных условиях, а также получить субсидию на улучшение жилищных условий после 10 лет выслуги в системе МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, д. 30/14, кабинет № 7 или № 9. Контактные телефоны: (811-53) 5-27-81, 3-80-12.