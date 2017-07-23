В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек

12:22, 23 июля 2017, ПАИ

7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в субботу, 22 июля, в 15:45 в 53 км автодороги Локня — Миритиницы возле деревни Каменка Михайловской волости Локнянского района.

Как стало известно Псковскому агентству информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавший во встречном направлении Nissan Primera.

В результате ДТП серьёзно пострадали девушка 2001 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей таза) юноша 1997 года рождения (перелом костей таза, перелом правого бедра, пневмоторакс справа, тупая травма живот) и девушка 1998 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза, тупая травма живота). Они были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.

Ещё 4-х пострадавших доставили в Бежаницкую межрайонную больницу. Они госпитализированы не были. Это мужчина 1985 года рождения (ушиб грудной клетки, травма печени и рваная рана головы), ребёнок 2011 года рождения (ушиб височной кости), мужчина 1986 года рождения (рваная рана левого плеча, ушиб правого колена) и женщина 1992 года рождения (ушиб левого предплечья, ссадина левой голени).