Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170

13:17, 23 июля 2017, ПАИ

К вечеру субботу, 22 июня, из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в подсобном хозяйстве исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в посёлке Серёдка Псковского района было бескровно умерщвлено 39 свиней, ещё 5 голов были утилизованы путём сжигания в крематории. Всего на данный момент в рамках карантинных мероприятий подлежит уничтожению 170 свиней.

Как стало известно Псковскому агентству информации, за минувшие сутки на ветеринарно-карантинных постах за сутки было досмотрено 931 транспортное средство. При этом сырой мясной продукции изъято не было.

Сегодня, 23 июля, планируются работы по выявлению и временному закрытию проселочных дорог, чтобы не допустить ввоза свиней на территорию угрожаемой зоны, а также вывоз и утилизация обработанной почвы с территории ИК-4.

Кроме того, в ближайшее время должны быть подготовлены предложения по определению рыночной стоимости одного килограмма свиного мяса для возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при отчуждении свиней и изъятии продуктов свиноводства в первой угрожаемой зоне.