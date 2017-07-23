УГХ Пскова заказало ремонт 207 метров Зонального шоссе за 5,29 млн рублей

13:38, 23 июля 2017, ПАИ

20 июля были подведены итоги электронного аукциона на проведение работ по ремонту дороги на Зональном шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина. Согласно данным сайта госзакупок, победителем признано ООО «ДорСтройСервис», которое должно будет после заключения контракта выполнить указанные работы за 5 млн 289 тысяч 217,12 рублей в срок до 1 июня 2018 года.

На этот контракт обратили внимание активисты движения «Убитые дороги», которые прокомментировали новость о ремонте 207 метров Зонального шоссе за 5,29 млн рублей так: «Получается такие улицы как Конная, Стахановская, Пароменская, Лепешинского имеют ровное покрытие и вполне безопасны для дорожного движения, если администрация города считаем первоочередным ремонт улицы на окраинах города».

Отметим, закупка осуществлялась у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.