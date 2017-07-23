Сегодня из Берлина стартует Автопробег дружбы, маршрут которого пролегает через Псков

13:56, 23 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 июля, от Бранденбургских ворот в Берлине стартует автопробег дружбы в Москву, маршрут которого пролегает через Псков. Как сообщает «РИА Новости», российский координатор проекта Эльвира Исмагилова заявила, что акция призвана помочь его участникам из Германии «разрушить ложные стереотипы о России и составить объективное представление о нашей стране».

Автопробег состоит из семи маршрутов, проходящих через 40 городов России, в том числе Калининград, Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Брянск, Курск, Ставрополь, Грозный, Краснодар, Севастополь. В общей сложности протяженность пути составит 40 тысяч километров.

«Одной из целей проекта остается идея показать Россию во всем ее разнообразии, кроме столиц, ее самобытную культуру, чтобы как можно больше людей узнали о нашей стране», – рассказала Исмагилова.

Желание принять участие в проекте выразили в основном жители Западной Германии. В нем также поучаствуют граждане других западных стран: всего в автопробеге намерены принять участие представители 16 государств.

Исмагилова добавила, что по результатам первого автопробега, прошедшего в прошлом году, примерно 20% участников обратились за визой и уже отправились в Россию как самостоятельные туристы.

Отметим, автопробег дружбы Берлин-Москва – это общественная инициатива, реализуемая некоммерческой организацией Druschba Global e.V. при технической и организационной поддержке туристической компании Paneurasia.

Автопробег продлится три недели. В этом году в автопробеге принимают участие 341 человек. Самому младшему участнику – 6 месяцев, самому старшему – 78 лет. Участники отправляются в путешествие на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах.

В рамках автопробега состоятся более сотни мероприятий общественно-политической, культурной, экономической, спортивной, экологической направленности. Одним из самых ярких будет заплыв 1 августа в Санкт-Петербурге немецкого спортсмена, пловца – ультрамарафонца Марко Хенрикса во имя русско-немецкой дружбы. Им будет предпринята попытка установить мировой рекорд, проплыв 77 километров по Неве от истока до устья.

Как отметил инициатор автопробега, эксперт в сфере геополитики и политической географии, доктор Райнер Ротфусс, в 2016 году участники мероприятия показали, как можно содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами. «Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций. Вот так возник гражданский и культурный обмен, обоюдное понимание и уважение интересов друг друга», – добавил он.