В Москве устроили шествия за отмену ограничений в интернете и против Роскомнадзора

14:44, 23 июля 2017, ПАИ

Сегодня в Москве сотни человек устроили шествие за отмену ограничений в интернете и за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Как сообщает medusa.io, шествие было согласовано с московской мэрией. Участники акции двинулись от Страстного бульвара в сторону проспекта Сахарова.

Во время шествия активисты, в частности, требовали освободить математика Дмитрия Богатова, которого арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков из-за создания.