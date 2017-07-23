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Общество

В Москве устроили шествия за отмену ограничений в интернете и против Роскомнадзора

Сегодня в Москве сотни человек устроили шествие за отмену ограничений в интернете и за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Как сообщает medusa.io, шествие было согласовано с московской мэрией. Участники акции двинулись от Страстного бульвара в сторону проспекта Сахарова.

Во время шествия активисты, в частности, требовали освободить математика Дмитрия Богатова, которого арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков из-за создания.

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