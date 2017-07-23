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Общество

Умер первый легальный советский миллионер

Сегодня, 23 июля, на 68-м году жизни умер первый легальный советский миллионер, один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов Артем Тарасов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Яблоко», от которой Тарасов в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы.

В партии отметили, что о причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник.

Отметим, Артем Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 года. В 1989-м был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году - народным депутатом РСФСР. Первый советский предприниматель, который легально стал миллионером. С конца 1991 года по 1993 год находился в первой эмиграции в Лондоне.

В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу Москвы. В 1996-м выдвигался на должность президента России, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией РФ. С конца 1996 по 2003 год опять жил в Лондоне во второй вынужденной эмиграции. Имел звания кандидата технических наук, академика международной академии при Генеральном Консульстве ООН.

Тарасов был председателем правления ООО «Институт инноваций» и генеральным директором ООО "Национальная Венчурная компания - «Навеком». В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко»в Красноярском крае.

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