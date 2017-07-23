Псковские гребцы завоевали медали на первенствах мира и России

15:47, 23 июля 2017, ПАИ

Псковский гребец Павел Сорин сегодня, 23 июля, завоевал серебро Первенства мира для спортсменов до 23 лет в болгарском Пловдиве. Об этом сообщает в инстаграм-аккаунте федерации гребли Псковской области. Сорин завоевал награду в составе четвёрки парной.

Кроме того, сегодня золото проходящего в Нижнем Новгороде Первенства России по гребле для спортсменов до 17 лет в классе двойка распашная без рулевого завоевали Илья Ковтун и Кирилл Пузыня.