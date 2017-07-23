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«Псков-747» стартовал в розыгрыше Кубка России по футболу 2017/18 годов (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Сегодня, 23 июля, ФК «Псков-747» стартовал в розыгрыше Кубка России по футболу 2017/18 годов. Псковский клуб вступает в розыгрыш Кубка на 1/128 финала: сегодня на домашнем поле он примет любительский клуб «Звезда» из Санкт-Петербурга. ПАИ ведёт прямую трансляцию матча.

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На матче ожидается организованный приезд болельщиков «пятиконечных» из Санкт-Петербурга. У «Псков-747» в поединке со «Звездой» на поле впервые могут появиться новички — юные воспитанники собственной школы.

Отметим, в официальных матчах команды встречались лишь однажды: 16 июля 2015 года соперники встретились в рамках 1/256 финала Кубка России. Матч тогда проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова арена». Со счётом 2:1 победу одержал «Псков-747». У псковичей дублем отметился Дмитрий Прошин, а у хозяев один мяч сумел отквитать Антон Брусникин.

«Звезда» выступает в Первенстве МРО «Северо-Запад», и вряд ли что помешает красно-черным стать в 2017 году пятикратными чемпионами регионального турнира. К слову, в ноябре 2016 года «Звезда» завоевала титул сильнейшей любительской команды России, финальный этап проходил в Сочи.  

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