По улицам Пскова проехал «Автопоезд памяти»

16:22, 23 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 июля, в Пскове прошла традиционная акция «Автопоезд памяти», приуроченная ко празднованию годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в ней приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, депутаты Псковской городской Думы Владимир Воробьев, Григорий Турчин и Ольга Федорова, заместитель сити-менеджера Мария Михайлова, начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров и начальник Управления культуры города Юрий Мартынов, а также представители ветеранских организаций, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», воины Псковского гарнизона.

Акция стартовала на Октябрьской площади. Первыми остановками на пути следования колонны стали братское захоронение воинов Советской Армии на улице Юбилейной и памятник воинам, погибшим во второй половине XX столетия у Дома офицеров.

Участников митинга приветствовал Глава Пскова Иван Цецерский. «Память о наших героических предках, это самое дорогое. Но именно сегодня она очень важна. Ведь именно 23 июля мы празднуем день освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Приятно видеть в этот день не только ветеранов, но и молодых людей - патриотов нашего города, которые принимают эстафету памяти о воинах, отстоявших родную землю и мир на ней», - сказал глава города, выступая на митинге.

Участники побывали у танка Т-34 на площади Героев-десантников, памятного знака псковским партизанам на площади Победы, посетили место памяти первых жертв фашистской оккупации в городе Пскове в 1941 году на площади Ленина, воинское захоронение в сквере Павших борцов и улицу, названную в честь дня освобождения города - «улица 23 Июля». В Крестах остановками «Автопоезда памяти» стали стела в честь освобождения города, а также братская могила 65 тысяч советских военнопленных, погибших в концлагере.

На каждом мемориале прошел траурный митинг, гремели залпы оружейного салюта. Память павших участники почтили минутой молчания. Свидетели военных лет читали стихи, посвященные Пскову, и делились воспоминаниями.

Добавим, в 2017 году акция прошла в Пскове в четвертый раз. Впервые он был организован в 2013 году и теперь стал традиционным. В настоящее время в его подготовке были задействованы представители управлений культуры и образования администрации города Пскова, Псковского территориального гарнизона.

Также сегодня у дома № 33 по улице Константина Шестака, на котором установлена в его честь мемориальная доска, прошёл торжественный митинг. Память Почётного гражданина Пскова, участника Великой Отечественной войны, командира 374-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии, освобождавшего Псков в июле 1944 года почтили Глава города Иван Цецерский, редседатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко, курсанты Псковского филиала академии ФСИН, юнармейцы.