«Автофаворит» победил в финале Кубка Пскова по футболу по пенальти

16:38, 23 июля 2017, ПАИ

Футбольная команда «Автофаворит» в субботу, 22 июня, обыграла в финале Кубка Пскова «ВДВ-Купол» по пенальти. Как сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «Вконтакте», игра стартовала в 19:00 на стадионе «Машиностроитель».

Основное время матча окончилось со счётом 0:0, дополнительное — 1:1 (Илья Богданов, 92' - 1:0, Вячеслав Огнев, 97'), а в серии пенальти успешнее был «Автофаворит» — 4:1.

При этом по ходу встречи стороны обменялись и незабитыми пенальти (Егор Александров, 61' (Автофаворит), Иванов Иван, 97' (ВДВ-Купол)).