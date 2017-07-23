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Спорт

«Псков-747» пополнился нападающим и полузащитником

ФК «Псков-747» пополнился ещё двумя игроками.

Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе, сроком на год подписан контракт с 22-летним нападающим Михаилом Пенчуком. Он является воспитанником московской футбольной школы «Юность Москвы» СДЮСШОР по футболу «Торпедо», где занимался с 15 лет.

Пенчук выступал за столичный «Солярис», подольский «Витязь» и тверскую «Волгу» в Первенстве ПФЛ.

Кроме того, псковский футбольный клуб заключил трудовое соглашение с полузащитником Антоном Соловьевым, который является воспитанником Тверской СДЮСШОР имени Ю.М. Михайлова и выпускником Академии ФК «Зенит», где занимался с 14 лет.

Соловьев выступал за молодежную команду ФК «Зенит» в Молодежном первенстве страны, за «Зенит-2» и тверскую «Волгу» в Первенстве ПФЛ. Кроме того, Соловьев принимал участие в матчах юношеской лиги УЕФА.

7 мая этого года полузащитник в составе «Волги» забил гол в ворота Михаила Малышева и добился победы над над нашей командой со счётом 2:0. 

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