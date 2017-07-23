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Политика

Депутат Госдумы Александр Козловский проведёт приём граждан в Пскове

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский во вторник, 25 июля, с 15:00 до 16:30 проведёт прием граждан в приёмной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения партии, приём граждан пройдёт в рамках так называемой региональной недели депутатов нижней палаты российского парламента.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону 66-24-94, 66-25-12.

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