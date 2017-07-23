«Псков-747» прошёл в 1/64 финала Кубка России по футболу (ВИДЕО)

18:05, 23 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 июля, ФК «Псков-747» на домашнем стадионе обыграл петербургский любительский коллектив «Звезда» со счетом 2:0 в рамках 1/128 розыгрыша финала кубка страны 2017/18 годов и прошёл в следующую стадию турнира.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, счёт в матче после добивания на 17-й минуте открыл Владислав Сакадеев, а в конце второго тайма окончательный результат оформил Антон Шишаев после выхода один на один с вратарём во время контратаки.

Напомним, ПАИ по традиции вело прямую трансляцию матча.