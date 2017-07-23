Губернатор Турчак поздравил псковичей с Днём города

18:31, 23 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей областного центра с Днём города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в приветственном обращении главы региона сказано:

«Дорогие псковичи!

Поздравляю вас с Днем города!

В эти дни мы отмечаем 1114-летие со дня первого упоминания Пскова в летописи, 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и чтим память святой равноапостольной княгини Ольги, с чьим именем неразрывно связана история города.

День города — традиционно один самых любимых и ожидаемых праздников среди горожан. Это праздник любящих свой город людей, инициативных и трудолюбивых, ежедневно отдающих частичку себя ради его благополучия и процветания.

За плечами у Пскова — славное историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства и радушия. Благодаря стараниям и неравнодушию горожан Псков с годами становится краше и привлекательнее для жизни и туризма.

Желаю Пскову дальнейшего развития, а его жителям — крепкого здоровья, счастья и тепла в семьях, мира и добра!»