0
14:46
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
10:49
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
09:17
Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
17:58
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
16:43
7 пар псковичей заключили брак в День города
15:28
В Псковском районе введен карантин по АЧС
Еще новости
Общество

Губернатор Турчак поздравил псковичей с Днём города

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей областного центра с Днём города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в приветственном обращении главы региона сказано:

«Дорогие псковичи!

Поздравляю вас с Днем города!

В эти дни мы отмечаем 1114-летие со дня первого упоминания Пскова в летописи, 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и чтим память святой равноапостольной княгини Ольги, с чьим именем неразрывно связана история города.

День города — традиционно один самых любимых и ожидаемых праздников среди горожан. Это праздник любящих свой город людей, инициативных и трудолюбивых, ежедневно отдающих частичку себя ради его благополучия и процветания.

За плечами у Пскова — славное историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства и радушия. Благодаря стараниям и неравнодушию горожан Псков с годами становится краше и привлекательнее для жизни и туризма.

Желаю Пскову дальнейшего развития, а его жителям — крепкого здоровья, счастья и тепла в семьях, мира и добра!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июля 2017
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 1
Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2017
Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков 3
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
22 июля 2017
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
7 пар псковичей заключили брак в День города
22 июля 2017
7 пар псковичей заключили брак в День города
В Псковском районе введен карантин по АЧС
22 июля 2017
В Псковском районе введен карантин по АЧС
Сотни псковичей участвовали в торжественном шествии в честь Дня города (ВИДЕО)
22 июля 2017
Сотни псковичей участвовали в торжественном шествии в честь Дня города (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...