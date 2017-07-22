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Культура

Музыканты из Швеции выступили с концертами на Днях города в Пскове

Ансамбль аккордеонистов из шведской Упсалы впервые выступал с концертной программой на Днях города в Пскове вчера и сегодня, 22- 23 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, накануне музыкальный коллектив аккордеонистов из Упсалы с успехом выступил 22 июля в Зелёном театре и на Набережной реки Великой. Сегодня, 23 июля, музыканты из Швеции дали ещё два концерта - в амфитеатре Детского парка и в Летнем саду, на закрытой танцевальной площадке.

Руководит коллективом Нилс Лёфгрен. В составе созданного в 1984 году ансамбля 15 музыкантов-любителей. В их репертуаре - самые известные хиты группы «Abba», музыка народов, проживающих на Скандинавском полуострове.

«Мы побывали во многих странах мира, в том числе в США, Китае, но в России, и в Пскове в частности, нас всегда встречают с большой теплотой, - поделился впечатлениями от Пскова Нилс Лёфгрен. - У вас очень красивый город и очень приветливые люди. Мы постараемся вернуться сюда ещё как-нибудь».

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  • День Пскова - 2017
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