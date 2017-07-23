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Общество

Заблокировать экстремистские сайты обязала прокуратура порховскую библиотеку

Прокуратура обязала установить блокировку сайтов в Порховской центральной районной библиотеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в детском читальном зале библиотеки установлен компьютер, который имеет выход на страницы сайтов экстремистской направленности. Отсутствует система блокировки сайтов.

В этой связи прокуратура района внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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