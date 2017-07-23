Заблокировать экстремистские сайты обязала прокуратура порховскую библиотеку
Прокуратура обязала установить блокировку сайтов в Порховской центральной районной библиотеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в детском читальном зале библиотеки установлен компьютер, который имеет выход на страницы сайтов экстремистской направленности. Отсутствует система блокировки сайтов.
В этой связи прокуратура района внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.