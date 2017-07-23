0
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
10:28
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
09:03
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
23:47
Солист группы Linkin Park покончил с собой
23:00
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
Еще новости
Происшествия

Из-за курения в Пушкиногорском районе сгорел дом и хозпостройка

23 июля в 15:59 в Пушкиногорском районе в деревне Бакино сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало неосторожное обращение 36-летнего хозяина дома с огнём при курении.

24 июля в 2:06 в Палкинском районе в деревне Елизаветино сгорел дачный дом, принадлежащий пенсионерке. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе. Огнеборцам удалось спасти две хозяйственные постройки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 1
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
21 июля 2017
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Солист группы Linkin Park покончил с собой
20 июля 2017
Солист группы Linkin Park покончил с собой 1
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
19 июля 2017
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках 2
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
19 июля 2017
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области 8

Идет загрузка...