Из-за курения в Пушкиногорском районе сгорел дом и хозпостройка

09:11, 24 июля 2017, ПАИ

23 июля в 15:59 в Пушкиногорском районе в деревне Бакино сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало неосторожное обращение 36-летнего хозяина дома с огнём при курении.

24 июля в 2:06 в Палкинском районе в деревне Елизаветино сгорел дачный дом, принадлежащий пенсионерке. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе. Огнеборцам удалось спасти две хозяйственные постройки.