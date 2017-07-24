День кадастрового инженера празднуется в России 24 июля

09:27, 24 июля 2017, ПАИ

Ежегодно 24 июля, начиная с 2008 года, в России отмечается День кадастрового инженера. Как сообщает calend.ru, дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 24 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Инициатором учреждения праздника стало некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры» (СРО НП «Кадастровые инженеры»).

Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. С 1 января 2011 года кадастровую деятельность в отношении земельных участков вправе осуществлять только кадастровые инженеры, имеющие действующий квалификационный аттестат.

На сегодняшний день в государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения о более 30 тысячах аттестованных специалистах, которые сдали квалификационный экзамен, получили аттестат и имеют право осуществлять кадастровые работы на территории Российской Федерации.