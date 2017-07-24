Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Городская среда» в Краснодаре

09:31, 24 июля 2017, ПАИ

Представители Псковской области принимают участие в форуме «Единой России» «Городская среда», который открылся 24 июля в Краснодаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Регион представляют заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, председатель Государственного комитета области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Виктор Остренко, председатель партийного проекта в Псковской области Илья Комиссаров, председатель Общественного совета при областном Госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Всего в работе форума принимают участие более тысячи человек, среди которых представители Правительства РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов России, координаторы федеральных партийных проектов, депутаты Государственной Думы.

Мероприятие посвящено вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств городов страны, которые участники форума обсудят на четырех дискуссионных площадках. Александр Кузнецов и Андрей Агапов посетят семинар Минстроя, посвященный актуальным и практическим вопросам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, делегаты региона примут участие в совещании по исполнению региональных адресных программ переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в субъектах Российской Федерации.

Напомним, что Псковская область участвует в проекте партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды», рассчитанном на 2017–2019 годы. Его цель — формирование комфортной городской среды в малых городах, благоустройство существующих парков на основе инициативы и предложений местных жителей. Общий объем средств проекта — 150 млн рублей. Из них более 141 млн рублей будет направлено на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования во всех муниципальных образованиях региона, а 8,3 млн рублей — на обустройство мест массового отдыха населения в Невеле, Опочке, Порхове, Острове и Печорах.