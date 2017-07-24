0
11:14
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
09:59
День памяти княгини Ольги отмечают 24 июля псковичи
14:46
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
10:49
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
09:17
Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
17:58
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
Еще новости
Общество

Оконные блоки заменит пушкиногорская администрация в квартире жителя Подкрестья

Прокуратура Пушкиногорского района обязала администрацию муниципалитета заменить оконные блоки в квартире местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что между администрацией района и заявителем заключен договор социального найма жилого помещения, предусматривающий передачу последнему в бессрочное владение и пользование однокомнатной квартиры общей площадью 29,1 кв. м. в деревне Подкрестье. 30 июня было проведено обследование данного помещения, в результате чего выяснилось, что в жилой комнате и кухне наружные оконные проемы находятся в неудовлетворительном состоянии - оконные рамы сгнили, в связи с чем требуется их полная замена.

Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт, к которому относятся работы по замене оконных блоков, отметили в прокуратуре. В этой связи прокурор района внёс в адрес главы администрации Пушкиногорского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
24 июля 2017
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
День памяти княгини Ольги отмечают 24 июля псковичи
24 июля 2017
День памяти княгини Ольги отмечают 24 июля псковичи
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июля 2017
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 1
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2
Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2017
Сегодня отмечается 73-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков 3
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
22 июля 2017
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
7 пар псковичей заключили брак в День города
22 июля 2017
7 пар псковичей заключили брак в День города

Идет загрузка...