Оконные блоки заменит пушкиногорская администрация в квартире жителя Подкрестья

09:51, 24 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района обязала администрацию муниципалитета заменить оконные блоки в квартире местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что между администрацией района и заявителем заключен договор социального найма жилого помещения, предусматривающий передачу последнему в бессрочное владение и пользование однокомнатной квартиры общей площадью 29,1 кв. м. в деревне Подкрестье. 30 июня было проведено обследование данного помещения, в результате чего выяснилось, что в жилой комнате и кухне наружные оконные проемы находятся в неудовлетворительном состоянии - оконные рамы сгнили, в связи с чем требуется их полная замена.

Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт, к которому относятся работы по замене оконных блоков, отметили в прокуратуре. В этой связи прокурор района внёс в адрес главы администрации Пушкиногорского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.