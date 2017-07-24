Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы

11:14, 24 июля 2017, ПАИ

Художественный руководитель детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Евгения Львова рассказала о том, как реализовалась ее мечта развивать театр для детей и подростков, об участии в летней Школе Театрального Лидера в центре Мейерхольда, инклюзии в театре и планах на новый сезон.

Евгения, школа-мастерская «Гвозди» работает с 2015 года. Но я знаю, что ваша мечта работать с псковскими детьми и подростками родилась раньше. Расскажите об этом.

- Действительно, мы с Денисом [Денис Золотарев – актер Псковского театра драмы, ведущий преподаватель детской театральной мастерской «Гвозди»] давно мечтали о развитии современного театра в среде детей и подростков за пределами мегаполиса. Четыре года назад мы жили и работали в Петербурге. И уже тогда придумали проект для подростков Пскова. Я даже сделала его презентацию в Москве на театральном форуме «Артмиграция». Это был 2013 год. Многие мои коллеги были готовы включиться в работу. В то же время мы вели переговоры с псковской школой искусств. Идея состояла в том, чтобы несколько молодых специалистов из разных областей театрального искусства – художник, режиссер, драматург, балетмейстер – приехали в Псков и помогли подросткам поставить спектакль. Именно помогли. Мы хотели, чтобы ребята сами создали пьесу, музыкальное и художественное оформление спектакля, придумали хореографию. Сами, но под руководством специалистов. В школе искусств, как известно, ребята занимаются разными направлениями творчества: музыкой, рисованием, актерским мастерством и танцами. Мы хотели объединить их средствами театра. Для нас было важно, чтобы дети через наш проект получили опыт сотворчества, взяли на себя ответственность за коллективное произведение и получили от этого удовольствие. Тогда дело приостановилось из-за финансовых трудностей. Но идея никуда не делась.

И вот, в 2015 году наше желание работать с детьми счастливым образом совпало с желанием Дмитрия Дмитриевича [Дмитрий Месхиев - генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области] создать детско-подростковую студию при театрально-концертной дирекции. И завертелось! Отборочные туры, тренинги, репетиции, спектакли – мастерская начала жить.

Евгения, а кому принадлежит идея назвать школу «Гвозди»?

- Мы страшно мучились с названием. Придумывала вся команда мастерской [я, Денис, психолог Юлия Заремская, директор мастерской, искусствовед Марина Николаева]. Подключили к мозговому штурму полдирекции. И все было не то. Предлагали – отвергали, предлагали – отвергали. В конце концов, название придумал ребенок. «Гвозди» – слово яркое, звонкое – нам всем понравилось. Тогда же родился слоган – «Каждый гвоздь программы!». В этой фразе прекрасно выразилась концепция школы.

Каковы же итоги двухлетней работы мастерской?

- Думаю, эти два года были временем проб и экспериментов. Мы поставили четыре очень разных спектакля. Первый был создан в 2015 году по сказкам Евгения Клюева [«Вот это вещь!»]. Спектакль на большой сцене, в котором были заняты одновременно порядка пятидесяти детей. Колоссальная ответственность – настоящая командная работа, где каждый отвечает за каждого.

За второй год работы поставлены три спектакля. Один из них – документальный спектакль, материал для которого собирали сами актеры, – «Первый раз». Я называю этот спектакль психотерапевтическим. Он получился исповедальным, подростки решились быть необычайно открытыми, подарили возможность взрослым заглянуть в потаенные уголки своих удивительных миров. И от зрителя, мне кажется, такая откровенность требует некоторого мужества. Я очень хочу, чтобы на этот спектакль приходили родители с детьми-подростками.

Очень дорогой для меня стала работа «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» по пьесе Хольгера Шобера. По нескольким причинам. Во-первых, здесь подростки играют на одной сцене с взрослым актером, что дает повод для диалога между поколениями. И это касается не только артистов и режиссера. Обсуждение со зрителями является неотъемлемой частью спектакля. Кроме того, этим спектаклем мы открыли первый псковский фестиваль театра для подростков «В чем загвоздка?». И я очень надеюсь, что будет и второй, и третий...

Конечно, мы делаем и хулиганские вещи. Например, спектакль «Джеймс Понт» – классическая пародия, в основе которой любовь детей приключениям и шпионским историям.

Евгения, помимо работы над постановками были еще творческие проекты. Расскажите о них.

- Кроме четырех спектаклей мы начали, и в новом сезоне будем продолжать, проект с глухими и слабослышащими ребятами. Это страшно интересное направление. Руководство дирекции и руководство фестиваля «Другое искусство» оказали нам честь – мы открывали второй фестиваль жестовым пением. В номере участвовали ребята из старшей группы мастерской и неслышащие ребята. Для участия в церемонии открытия мы специально пригласили петербургский камерный женский хор «Кантилена». Слабослышащий актер и режиссер Алексей Знаменский - перевел для нас песни из репертуара «Кантилены» на жестовый язык. Получилась, на мой взгляд, очень красивая история. И, конечно, проект будет продолжен. Я пока не буду говорить о том, в каком русле он будет развиваться, но у нас есть идеи для двух больших направлений, связанных с русским жестовым языком.

Я рада, что в плане инклюзивного направления мы сделали дорогой нам шаг: Нелли Евгеньева, девушка с особенностями здоровья, сейчас занимается в старшей группе «Гвоздей». Мы позвали ее в спектакль «Первый раз» и надеемся, что она будет продолжать заниматься. Это зависит от возможности регулярно привозить Нелли на занятия, что требует спонсорской поддержки.

«Гвозди» за эти два года выросли в нечто большее, чем просто театральная школа-мастерская. Вы стали постепенно развивать ее концепцию?

- Да, обилие идей в нашей работе приводит к необходимости выстроить более четкую концепцию. Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы. Сегодня пришла пора повышать квалификацию и учиться управлять таким большим проектом.

И мне посчастливилось принять участие в летней Школе Театрального Лидера в театральном центре имени Всеволода Мейерхольда в Москве. Школа Театрального Лидера – уникальное явление, здесь можно получить знания, которые не дают ни в одном театральном вузе страны.

Расскажите подробнее об этом опыте.

- В течение десяти дней участники школы встречались с лидерами театральной жизни нашей страны, среди которых были художественный руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков, директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель красноярского ТЮЗа Роман Феодори [Красноярский ТЮЗ – сегодня один из сильнейших театров для детей и молодежи в России] и многие другие. Они говорили об общих для нас всех трудностях и механизмах их преодоления. Поделились важными знаниями, касающимися финансовой части культурных проектов. Ведь ни для кого не секрет, что проекты в сфере культуры убыточны, остаться на плаву в материальном плане – это серьезная задача. Мы слушали лекции блестящих современных критиков - это Марина Давыдова, Павел Руднев. Беседовали об иммерсивном направлении в театре, знакомились с успешными негосударственными театрами. Всего не смогу назвать, не то, что пересказать – занимались с десяти утра до полуночи.

Но самой важной частью школы была подготовка стратегического плана развития проекта. Я, как нетрудно догадаться, представила к защите проект развития детской театральной мастерской «Гвозди». В ходе работы мы получали консультации специалистов, которые действительно являются лидерами в области управления театром. Это были Елена Ковальская и Екатерина Алексеенко – арт-директор и исполнительный директор Центра имени Всеволода Мейерхольда, Елена Тупысева – директор театра «Балет Москва». Елена училась управлению культурными проектами в Америке и поделилась с нами своими знаниями. Мы обсуждали и социальную ответственность театра, и инклюзивные проекты, которые, к большому счастью, становятся нормой. Ведь театр – это способ преодолевать границы. В театре встречаются люди, которые за его пределами просто не пересекаются, как, например, наши слышащие и глухие «гвоздики» никогда не встречались за пределами мастерской.

Таким образом, сейчас у меня на руках есть документ, который станет основой для дальнейшего развития мастерской «Гвозди». И я верю, что наша работа позволит создать такую среду для детей и подростков, в которой они захотят и смогут проявлять инициативу, придумывать и осуществлять собственные идеи, получать удовольствие от сотворчества и ответственности за начатое дело. Это моя сверхзадача, можно сказать.

Каковы планы на ближайшее время?

- Ближайшую историю мы запускаем уже в августе – это театральный спецкурс. Мы поняли, что не все ребята, которые хотели бы заниматься театром, готовы ходить на классы в течение года, поэтому придумали новый формат, и вот, сейчас откроется двухнедельный курс, участники которого познакомятся с историей маски и попробуют работать в специальной технике. Это парадоксально, но маска в действительности не закрывает, а наоборот, открывает и подчёркивает особенности человека. С другой стороны, она позволяет выражать себя смелее – ведь на сцене как будто не ты, а совершенно другой человек.

Каждый из участников изготовит свою маску под руководством художника Александра Николаева. Технологией актерской работы с масками занимается ведущий педагог мастерской – Денис Золотарев. Денис учился на курсе Григория Дитятковского при Большом Драматическом Театре, а Григорий Исаакович очень много внимания уделял работе с маской. Так что все будет серьезно. В курсе может участвовать любой человек от восьми до восемнадцати лет. (Подробнее о курсе тут.)

Будете ли вы открывать новые группы? Планируется ли добор?

- Основное ядро учеников сформировано, но, тем не менее, есть еще свободные места. После курса по маске мы сделаем добор на конкурсной основе. Важно сказать, что участие в курсе по маске заменит вступительные испытания. Ведь мы успеем познакомиться и что-то понять друг о друге за две недели занятий.

Каковы планы на новый сезон?

- Нас ждут два новых спектакля - отдельно с младшей и старшей группами. Мы сейчас думаем о том, чтобы спланировать поездки, исследуем фестивальную карту России. Будем продолжать занятия жестовым пением, это безумно увлекательно. Жестовый язык превратился в некоторый вирус. Даже ребята из младшей группы, с которыми мы не занимались жестовым языком, каким-то образом подсмотрели, выучили дактиль (жестовая азбука) и начали переговариваться между собой. В том числе на уроках. Представляете, как удобно делать подсказки!

Будет много интересного в новом сезоне. Далеко не обо всем я рассказала, но со временем открою карты.

Беседовала Ирина ЖУКОВА, Театрально-концертная дирекция Псковской области.