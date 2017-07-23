44 кг рыбы и 22 незаконных орудия лова изъяты у псковских браконьеров за прошедшую неделю

10:10, 24 июля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области выявлены 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщили Псковскому агентству информации и в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, нарушители оштрафованы на 17,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 4,5 тысячи рублей штрафов.

У нарушителей за семь дней были изъяты 44 килограмма водных биоресурсов и 22 незаконных орудия лова.

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 177 административных правонарушений, наложили штрафов на сумму 304 тысяч рублей.