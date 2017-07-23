0
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
10:28
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
09:03
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
23:47
Солист группы Linkin Park покончил с собой
23:00
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
Еще новости
Происшествия

44 кг рыбы и 22 незаконных орудия лова изъяты у псковских браконьеров за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Псковской области выявлены 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщили Псковскому агентству информации и в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, нарушители оштрафованы на 17,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 4,5 тысячи рублей штрафов.

У нарушителей за семь дней были изъяты 44 килограмма водных биоресурсов и 22  незаконных орудия лова.

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 177 административных правонарушений, наложили штрафов на сумму 304 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 1
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
21 июля 2017
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Солист группы Linkin Park покончил с собой
20 июля 2017
Солист группы Linkin Park покончил с собой 1
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
19 июля 2017
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках 2
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
19 июля 2017
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области 8

Идет загрузка...