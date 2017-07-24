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Общество

Мужчину в синем камуфляже разыскивает полиция в Великих Луках

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшего без вести  64-летнего Владимира Уткина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов  возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении  Владимира Уткина обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94  или  02.

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