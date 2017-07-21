Новый танковый полк развернули в Ростовской области

12:19, 24 июля 2017, ПАИ

В Ростовской области Министерство обороны России развернуло танковый полк. Он оснащен новейшими сверхзащищенными танками Т-72Б3. Об этом сообщает газета «Известия».

По сравнению со стандартными «Б третьими», модернизированные танки получили дополнительную защиту бортов, задней и верхней части корпуса. Благодаря этим нововведениям Т-72Б3 может выдержать попадания противотанковых ракет, бронебойных и кумулятивных снарядов.

Кроме того, танки поступают на вооружение вновь сформированного 68-го танкового полка. Эта воинская часть вошла в состав 150-й мотострелковой дивизии. В дальнейшем Т-72Б3 поступят на вооружение и других танковых подразделений соединения.