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Новый танковый полк развернули в Ростовской области

В Ростовской области Министерство обороны России развернуло танковый полк. Он оснащен новейшими сверхзащищенными танками Т-72Б3. Об этом сообщает газета «Известия».

По сравнению со стандартными «Б третьими», модернизированные танки получили дополнительную защиту бортов, задней и верхней части корпуса. Благодаря этим нововведениям Т-72Б3 может выдержать попадания противотанковых ракет, бронебойных и кумулятивных снарядов.

Кроме того, танки поступают на вооружение вновь сформированного 68-го танкового полка. Эта воинская часть вошла в состав 150-й мотострелковой дивизии. В дальнейшем Т-72Б3 поступят на вооружение и других танковых подразделений соединения.

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