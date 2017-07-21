Бензин в России не подорожает до конца лета
Рост розничных цен на бензин в России ожидается в сентябре 2017 года, при этом по итогам второго полугодия он не должен превысить 1%. Такие данные приводит аналитическое агентство Vygon Consulting, передает «Известия».
Удорожание бензина и дизельного топлива остановилось в июле текущего года. Последние две недели месяца в регионах России наметилась тенденция к сохранению цены на топливо на одном уровне, в ряде регионов — автомобилисты заметили даже незначительное снижение стоимости бензина.
По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Главным фактором удорожания горючего традиционно является стоимость мировых цен на нефть.