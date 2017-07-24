0
19:20
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
18:59
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
17:33
Медовый фестиваль пройдет в Пскове 19 августа
15:09
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
14:01
«Отдохнул — во!», или Как псковичи поступают с питомцами в отпуске
11:14
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
09:59
День памяти княгини Ольги отмечают 24 июля псковичи
Еще новости
  • Коротко
Общество

Почти 70 псковичей собрал турнир, посвящённый Международному Дню шахмат

В Псковской области прошли спортивные состязания, посвященные Международному дню шахмат. Основные мероприятия состоялись в  Пскове, где впервые в гипермаркете «Империал» состоялся массовый блиц-турнир, а для поклонников шахмат член областной Федерации шахмат Сергей Арефьев провел сеанс одновременной игры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Перед началом мероприятий директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин и председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов поздравили всех поклонников этой игры с Международным днём шахмат и пожелали хорошо провести время, сыграв интересные партии и поучаствовать в борьбе за многочисленные призы турнира.

По итогам соревнования, в котором приняли участие 68 любителей и профессиональных шахматистов из разных районов области и регионов России, таких как Свердловская область и Санкт-Петербург, а также представляющих шахматные Федерации Литвы и Украины. Первое место в турнире, набрав 12 очков, завоевал кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов из Пскова, второе место — у мастера ФИДЕ Одиссея Сулейманянца из Пушкинских Гор, который опередил только по дополнительным показателям ведущего юниора области, мастера ФИДЕ Наума Руденко из Пскова.

Победители и призёры турнира получили грамоты. 

 Кроме того, праздник, посвященный Международному дню шахмат, был организован в Усвятах, где для местных шахматистов, а также всех, приехавших на летние каникулы или в отпуск, прошел ежегодный традиционный турнир. В нём мог принять участие любой желающий. В этом году за досками встретились шахматисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Великие Лук в возрасте от 9 до 14 лет.

В результате диплом победителя получила Кристина Стельмашёнок (Псков). Второе и третье место - у представителей Санкт-Петербурга Никиты Романова и Анастасии Дорожкиной. Призеры турнира награждены дипломами и ценными призами, остальные участники поощрены «сладкими подарками».

С Международным днём шахмат поздравил и депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Александр Козловский, который направил правительственную телеграмму.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
24 июля 2017
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
24 июля 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
Медовый фестиваль пройдет в Пскове 19 августа
24 июля 2017
Медовый фестиваль пройдет в Пскове 19 августа
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
24 июля 2017
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
24 июля 2017
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
День памяти княгини Ольги отмечают 24 июля псковичи
24 июля 2017
День памяти княгини Ольги отмечают 24 июля псковичи
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июля 2017
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 2

Идет загрузка...