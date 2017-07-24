Почти 70 псковичей собрал турнир, посвящённый Международному Дню шахмат

18:01, 24 июля 2017, ПАИ

В Псковской области прошли спортивные состязания, посвященные Международному дню шахмат. Основные мероприятия состоялись в Пскове, где впервые в гипермаркете «Империал» состоялся массовый блиц-турнир, а для поклонников шахмат член областной Федерации шахмат Сергей Арефьев провел сеанс одновременной игры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Перед началом мероприятий директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин и председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов поздравили всех поклонников этой игры с Международным днём шахмат и пожелали хорошо провести время, сыграв интересные партии и поучаствовать в борьбе за многочисленные призы турнира.

По итогам соревнования, в котором приняли участие 68 любителей и профессиональных шахматистов из разных районов области и регионов России, таких как Свердловская область и Санкт-Петербург, а также представляющих шахматные Федерации Литвы и Украины. Первое место в турнире, набрав 12 очков, завоевал кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов из Пскова, второе место — у мастера ФИДЕ Одиссея Сулейманянца из Пушкинских Гор, который опередил только по дополнительным показателям ведущего юниора области, мастера ФИДЕ Наума Руденко из Пскова.

Победители и призёры турнира получили грамоты.

Кроме того, праздник, посвященный Международному дню шахмат, был организован в Усвятах, где для местных шахматистов, а также всех, приехавших на летние каникулы или в отпуск, прошел ежегодный традиционный турнир. В нём мог принять участие любой желающий. В этом году за досками встретились шахматисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Великие Лук в возрасте от 9 до 14 лет.

В результате диплом победителя получила Кристина Стельмашёнок (Псков). Второе и третье место - у представителей Санкт-Петербурга Никиты Романова и Анастасии Дорожкиной. Призеры турнира награждены дипломами и ценными призами, остальные участники поощрены «сладкими подарками».

С Международным днём шахмат поздравил и депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Александр Козловский, который направил правительственную телеграмму.