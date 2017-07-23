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Великолучанка стала жертвой псевдосотрудника банка

В Великих Луках местная жительница лишилась денег после общения с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 21 июля великолучанке на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил горожанке, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте требуется уточнить реквизиты карты. Необходимые сведения звонивший получил, а через некоторое время с банковской карты женщины были сняты 19 тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

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