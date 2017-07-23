Пенсионерка пропала в Дновском районе

11:19, 24 июля 2017, ПАИ

В Дновском районе разыскивается пенсионерка Зоя Дмитриева, которая вечером 21 июня ушла из дома в деревне Межник и до сих пор не вернулась. Последний раз женщину видели в деревне Выскодь, сообщается в группе «Подслушано Дно» в социальной сети «ВКонтакте».

Предположительно, пропавшая была одета в коричневое пальто, синий платок, зеленые сапоги, под пальто - серая вязаная кофта на пуговицах.

«Уйти могла в любом направлении (человек не в себе)», - отметил внук женщины в соцсети.

Всех, кто обладает информацией о Зое Дмитриевой, просят сообщить в полицию или связаться с родственниками по телефонам: 89113804256 (Елена), 89118907450 (Владимир).