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Пенсионерка пропала в Дновском районе

В Дновском районе разыскивается пенсионерка Зоя Дмитриева, которая вечером 21 июня ушла из дома в деревне Межник и до сих пор не вернулась. Последний раз женщину видели в деревне Выскодь, сообщается в группе «Подслушано Дно»  в социальной сети «ВКонтакте».

Предположительно, пропавшая была одета в коричневое пальто, синий платок, зеленые сапоги, под пальто - серая вязаная кофта на пуговицах.

«Уйти могла в любом направлении (человек не в себе)», - отметил внук женщины в соцсети.

Всех, кто обладает информацией о Зое Дмитриевой, просят сообщить в полицию или связаться с родственниками по телефонам: 89113804256 (Елена), 89118907450 (Владимир).

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