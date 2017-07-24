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Общество

Антинаркотическую акцию организовали псковские полицейские в детском лагере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели очередную профилактическую акцию в детском оздоровительном лагере «Дружба». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На мероприятии присутствовало 60 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. «Основная задача таких встреч – дать юным гражданам всестороннюю информацию об опасности употребления наркотических средств и психоактивных веществ, предостеречь  их от случайного вовлечения в незаконный оборот наркотиков и научить противостоять  возможному давлению наркосреды», - рассказали в ведомстве.

Акция началась с просмотра фильма, посвященного данной проблематике. Полицейские рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за те или иные действия, связанные с наркотиками, а также отметили преимущества  здорового образа жизни. Узнали несовершеннолетние и о том, к каким  негативным последствиям при  выборе будущей профессии может привести  пристрастие  к  наркотикам.

В завершение, стражи порядка ответили на вопросы  участников встречи и пожелали им «веселого, безопасного отдыха». Подобные мероприятия сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков  УМВД планируют организовывать и в дальнейшем.

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