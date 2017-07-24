Два суриката задержаны на границе в Псковской области

12:00, 24 июля 2017, ПАИ

22 июля в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещено движение транспортного средства, перемещавшего из Российской Федерации в Латвию двух сурикатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Запрет связан с отсутствием разрешения Россельхознадзора на вывоз животных.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Себежского района не пропустили автомобиль, перемещавший в Московскую область кулинарные изделия и замороженные продукты из мяса птицы весом 18 тонн, произведенные в Калининградской области. В документах отсутствовала печать в графе «Подпись должностного лица, производившего осмотр, и печать», отметка о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке. Оформлен акт о возврате груза.