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Общество

Празднование Дней города в Пскове прошло без нарушений общественного порядка

Празднование Дней города в Пскове прошло без нарушений общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Напомним, что в торжествах приняли участие около 40 тысяч человек.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности были задействованы более ста полицейских, а также сотрудники ОМОН Росгвардии, военнослужащие и народные дружинники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области отметили, что на празднике дежурили огнеборцы пожарно-спасательных частей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области». Они следили за соблюдением правил пожарной безопасности и находились в готовности в любой момент среагировать в случае возникновения пожара. Безопасность на водных объектах обеспечивали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

 

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