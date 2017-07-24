Празднование Дней города в Пскове прошло без нарушений общественного порядка

13:29, 24 июля 2017, ПАИ

Празднование Дней города в Пскове прошло без нарушений общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Напомним, что в торжествах приняли участие около 40 тысяч человек.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности были задействованы более ста полицейских, а также сотрудники ОМОН Росгвардии, военнослужащие и народные дружинники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области отметили, что на празднике дежурили огнеборцы пожарно-спасательных частей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области». Они следили за соблюдением правил пожарной безопасности и находились в готовности в любой момент среагировать в случае возникновения пожара. Безопасность на водных объектах обеспечивали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.