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Общество

Горожанина, ударившего женщину ножом, задержали в Пскове

В Пскове наряд группы вневедомственной охраны межмуниципального отдела задержал мужчину, подозреваемого в причинении ножевого ранения женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, ночью 22 июля наряд группы задержания получил сообщение от дежурного ПЦО МОВО «Псковский» о том, что на улице Карла Маркса женщину ранили ножом. Позже Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, госпитализировала потерпевшую.

При установлении личности стражи порядка выяснили, что удар ножом нанёс 47-летний гражданин, который находится под административным надзором. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

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