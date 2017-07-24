Горожанина, ударившего женщину ножом, задержали в Пскове

13:12, 24 июля 2017, ПАИ

В Пскове наряд группы вневедомственной охраны межмуниципального отдела задержал мужчину, подозреваемого в причинении ножевого ранения женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, ночью 22 июля наряд группы задержания получил сообщение от дежурного ПЦО МОВО «Псковский» о том, что на улице Карла Маркса женщину ранили ножом. Позже Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, госпитализировала потерпевшую.

При установлении личности стражи порядка выяснили, что удар ножом нанёс 47-летний гражданин, который находится под административным надзором. Подозреваемого доставили в отдел полиции.