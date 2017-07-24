Золотые серьги и 30 тысяч рублей украла женщина из магазина в Великих Луках
В Великих Луках полиция задержала гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 20 июля в 14:00 в Великих Луках в магазине по проспекту Гагарина 27-летняя безработная жительница Великолукского района с применением насилия открыто похитила у продавщицы золотые серьги и 30 тысяч рублей, после чего скрылась.
Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую. По данному факту проводится проверка.