Золотые серьги и 30 тысяч рублей украла женщина из магазина в Великих Луках

13:00, 24 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 20 июля в 14:00 в Великих Луках в магазине по проспекту Гагарина 27-летняя безработная жительница Великолукского района с применением насилия открыто похитила у продавщицы золотые серьги и 30 тысяч рублей, после чего скрылась.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую. По данному факту проводится проверка.