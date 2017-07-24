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Общество

Золотые серьги и 30 тысяч рублей украла женщина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 20 июля в 14:00 в Великих Луках в магазине по проспекту Гагарина 27-летняя  безработная жительница Великолукского района с применением насилия открыто похитила у  продавщицы золотые серьги и 30 тысяч  рублей, после чего скрылась.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре стражи порядка задержали  подозреваемую. По данному факту проводится проверка.

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