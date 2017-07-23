5-летний пскович занял второе место на соревнованиях по мотокроссу в Петербурге

14:18, 24 июля 2017, ПАИ

Представитель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев занял второе место на втором этапе Кубка "Ладога» по мотокроссу, который прошел 23 июля в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта», в первом этапе 5-летний пскович занял третье место в классе «50 new».

В детском мотокроссе принимали участие пять спортсменов от 4 до 6 лет из Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.