475 случаев паразитарных заболеваний зарегистрировали в Псковской области за 5 месяцев

17:25, 24 июля 2017, ПАИ

За 5 месяцев в Псковской области зарегистрированы 475 случаев паразитарных заболеваний (73,48 на 100 тыс. населения). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заболеваемость снизилась на 10,2% (за 5 месяцев 2016 года - 529 случаев - 81,84 на 100 тысяч населения). Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров.

По словам главврача, в Псковской области заболеваемость населения паразитарными болезнями за последние годы стабилизировалась на уровне 220 на 100 тысяч населения, в 2016 году этот показатель был 216,43 при среднероссийском показателе 233,42 на 100 тысяч населения.

В 2016 году в регионе зафиксировали 1 тыс. 399 случаев паразитарных заболеваний (216,43 на 100 тыс. населения), в 2015 году их было 1 тыс. 539 случаев (236,36), в 2014 году – 1 тыс. 444 случая (219,93), в 2013 году – 1 тыс. 494 случая (225,84), в 2012 году – 1 тыс. 464 случая (219,51).

Сергей Никифоров также рассказал о профилактике заболеваний. Необходимо соблюдать личную гигиену (мыть руки после посещения улицы, после посещения туалета, перед едой; мыть овощи, фрукты, ягоды, зелень перед употреблением в пищу). Также проводить ежегодное обследование себя и своих детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.

Главврач советует псковичам покупать мясо и мясные изделия только в местах санкционированной торговли и варить не менее 2,5 часов небольшими кусками. Кроме того, рекомендуется проводить тщательную кулинарную обработку рыбы: обжаривать не менее 15 минут, солить не менее двух недель и хранить в холодильнике при – 40 С 10 дней, а при – 270 С 9 часов.