«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»

15:09, 24 июля 2017, ПАИ

Псковская автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс» запустила акцию «День Стольника». Как сообщили Псковскому агентству информации зоозащитники, необходимо собрать около 60 тысяч рублей.

Суть акции в том, что, перечислив 100 рублей или больше (по желанию), можно помочь прожить подопечным собачьего приюта. Номер карты Сбербанка для сбора пожертвований: 6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов), привязана к телефону: 8-911-352-63-03. Получатель - Мария Величко, PayPal: masha19711@yandex.ru.

Отметим, на попечении «Шанса» находятся 125 собак. «Мы в отчаянном положении и остро нуждаемся в вашей поддержке», - отметили в АНЗО «Шанс» и добавили, что средства необходимы на корм для собак, заработную плату сотрудникам и оплату коммунальных счетов.

Еженедельно для питания бездомных собак орагнизации необходимо 7 тыс. 545 рублей (в месяц 37 725 р.): 150 кг риса обходятся в 5 тыс. 25 рублей, 210 кг костного отжима – 2 тыс. 520 рублей.