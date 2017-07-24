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Общество

«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»

Псковская автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс» запустила акцию «День Стольника». Как сообщили Псковскому агентству информации зоозащитники, необходимо собрать около 60 тысяч рублей.

Суть акции в том, что, перечислив 100 рублей или больше (по желанию), можно помочь прожить подопечным собачьего приюта. Номер карты Сбербанка для сбора пожертвований: 6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов), привязана к телефону: 8-911-352-63-03. Получатель - Мария Величко, PayPal: masha19711@yandex.ru.

Отметим, на попечении «Шанса» находятся 125 собак. «Мы в отчаянном положении и остро нуждаемся в вашей поддержке»,  - отметили в АНЗО «Шанс» и добавили, что средства необходимы на корм для собак, заработную плату сотрудникам и оплату коммунальных счетов. 

Еженедельно для питания бездомных собак орагнизации необходимо 7 тыс. 545 рублей (в месяц 37 725 р.): 150 кг риса обходятся в 5 тыс. 25 рублей, 210 кг костного отжима – 2 тыс. 520 рублей.

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