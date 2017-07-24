На должность главы Пыталовского района претендуют только женщины

16:49, 24 июля 2017, ПАИ

На должность главы Пыталовского района претендуют только женщины: Мария Кремлева 1995 года рождения, Елена Петрова 1977 года, Маргарита Петрова 1984 года и Лариса Сидорук 1958 года, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в 7 районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. Среди 32 кандидатов на должность глав районов 6 женщин.

Из действующих глав муниципальных образований снова выдвинулся только глава Порховского района Виктор Степанов.

Самому младшему кандидату на должность главы района 22 года, а самому старшему- 72.

Своих претендентов выдвинули 8 политических партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия» и «Яблоко». В порядке самовыдвижения - 4 кандидата.

В Дедовичском районе зарегистрированы 6 кандидатов - Геннадий Афанасьев (1961 года рождения), Айдар Нуриев (1991 год рождения), Пинчук Иван (1961), Алексей Русаков (1981), Константин Синеглазов(1958), Николай Чихачев (1960); в Островском - Дмитрий Быстров (1983), Вячеслав Евдокименко (1979), Владимир Митрофанов (1948), Александр Проскурин (1950), Алексей Цветков (1987); в Палкинском - Галина Кузьма (1967), Екатерина Роенко (1978), Евгений Седов (1984); в Печорском - Константин Базаревский (1980), Дмитрий Богатырев (1974), Иван Кадаяс (1989), Юрий Проворников (1963), Дмитрий Сопотов (1966), Сергей Тарасик (1961); в Порховском - Олег Беляевский (1973), Виктор Иванов (1945), Александр Сергеев (1952), Виктор Степанов (1959); в Плюсском - Виталий Аршинов (1956), Дмитрий Румянцев (1986),Анатолий Соловьев (1953), Дмитрий Штеймиллер (1971).

Подробнее обо всех кандидатах - здесь.

Добавим, что 10 сентября в Псковской области пройдут 38 избирательных кампаний в органы местного самоуправления и госвыборы, на которых намечается высокая конкуренция.